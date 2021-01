Politie houdt in Leeuwarden twee bestuurders aan voor rijden onder invloed

Net voor enen viel een bestuurster in de Vredeman de Vriesstraat op vanwege haar slingerende rijgedrag. Toen ze de auto aan de kant zette, raakte ze de stoep, waardoor haar band leegliep.

Uit een blaastest van de politie bleek dat ze onder invloed was van alcohol. Uit een speekseltest kwam naar voren dat ze ook cocaïne had gebruikt. Op het politiebureau werd de vrouw een bloedtest afgenomen. Ze heeft een rijverbod van 24 uur opgelegd gekregen.

Later die nacht hield de politie in de Valeriusstraat in de Friese hoofdstad een 40-jarige Leeuwarder aan. Uit een speekseltest bleek dat deze man ook onder invloed van cocaïne was. Ook hij kreeg een rijverbod van 24 uur opgelegd.