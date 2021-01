Bewoners keren terug naar Herbergier Dronryp: "Dat is hun vertrouwde omgeving"

De bewoners zijn erg geschrokken, vertelt Tebbe. Ze runt de Herbergier samen met haar man, die op dit moment nog met verwondingen in het ziekenhuis ligt. "Het gaat naar omstandigheden goed met de bewoners." Ze worden door medewerkers opgevangen in de algemene woonkamer in het woonzorgcentrum. "Wij krijgen ook heel veel hulp van families die hun familieleden even ophalen en hen thuis geruststellen."

En dat is erg belangrijk, volgens Tebbe: "Ze zijn geëvacueerd en dat is voor iedereen heel heftig." Het kan ingewikkeld zijn om dementerende ouderen gerust te stellen en uit te leggen wat er is gebeurd. "Gelukkig hebben wij een vast team, met herkenbare medewerkers voor de mensen die er wonen. Met warmte en aandacht zullen zij hun uiterste best doen om onze mensen weer rustig de dag door te laten komen."

Vertrouwde omgeving

De bewoners hebben na zo'n ingrijpende gebeurtenis vooral behoefte aan een vertrouwde plek daarom was het extra belangrijk dat ze zaterdag meteen weer hun eigen huis in konden. "Dat is hun vertrouwde omgeving. Mensen komen hier met hun eigen vertrouwde spulletjes. Herkenbaarheid is belangrijk als je een vorm van dementie hebt." Daarom worden de bewoners eerst opgevangen in de woonkamer, omdat ze hun appartementen nog niet in kunnen.

Een bewoner en Tebbe haar partner komen zaterdagmiddag terug uit het ziekenhuis, de andere gewonde bewoner moet nog in het ziekenhuis blijven. "Die is kritiek op dit moment."

Onderzoek

Een schoonmaakbedrijf is op dit moment bezig om het gebouw schoon te maken. Zodra dat klaar is, kunnen de bewoners hun appartementen weer in. De technische recherche doet op dit moment onderzoek naar de oorzaak van de brand. Wat de brand veroorzaakt zou kunnen hebben, kan Tebbe ook nog niet zeggen. "Wij hebben geen idee wat er gebeurd zou kunnen zijn."