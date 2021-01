Omrop TIP: de bergrede van het vlakke land, deel 2

Greet Andringa is PRI-therapeut (Past Reality Integration). Haar uitgangspunt is: als je gedwongen wordt om stil te staan, ga dan ook écht even stilstaan. Haal adem en luister naar jezelf.

Andringa: "Vrijuit ademhalen, wat een genot! De lucht rustig in en uit je longen laten stromen. Zo gewoon, zo bij je vanaf het begin, dat je allang vergeten bent om daarbij stil te staan. In- en uitstromende lucht. Schonere lucht. En dat geeft hoop. Als je het een tandje minder doet, gewoon stilstaan en ademhalen, wordt je omgeving, de lucht, het water ook echt schoner. Het heeft zin en het is mogelijk."