Verdachten van explosie Joure willen schade vergoeden

In het centrum van Joure aan de Tolhûswei werd op oudejaarsavond een carbidkanon afgeschoten. Daarbij sprongen de ruiten van Hotel Anne-Klare. Ook een woonhuis liep schade op, net als de panden van 't Stokertje en de biowinkel.

De twaalf meldden zichzelf op het politiebureau in Joure. Ze zitten vast en worden verhoord over het incident. De politie overlegt met justitie om te bepalen waar de twaalf mensen precies van worden verdacht. Het is nog niet bekend of de twaalf na de verhoren worden vrijgelaten of vast blijven zitten.

Volgens de politie voelt het twaalftal zich verantwoordelijk voor hun 'onbedoelde daad' en zijn de bereid de schade te vergoeden. De politie heeft een proces-verbaal tegen hen opgemaakt.