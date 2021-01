Verdachten van explosie Joure vrijgelaten; willen schade vergoeden

In het centrum van Joure aan de Tolhûswei werd op oudejaarsavond een carbidkanon afgeschoten. Daarbij sprongen de ruiten van Hotel Anne-Klare. Ook een woonhuis liep schade op, net als de panden van 't Stokertje en de biowinkel.

De verdachten zijn twaalf mannen: een van 27 jaar oud, een van 23, een van 22, zes van 21 en drie van 20. Elf van hen komen uit de gemeente De Fryske Marren en een van hen komt uit de gemeente Heerenveen. Ze zeggen dat het carbidkanon per ongeluk afging. Het carbidkanon dat zij vervoerden, ging af in het dorp. Daardoor ontstond er flinke schade.

Zeer aangedaan

De eigenaar van het hotel, Ardi Anker, is zeer aangedaan door het hele gebeuren. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie. Daar ontmoette hij ook de mannen die verantwoordelijk zijn voor de daad, maar hij heeft niet met hen gesproken.

Anker wil hen later graag uitleggen wat ze hem en anderen hebben aangedaan en dat ze daar hun verantwoordelijkheid voor nemen. Maar hij hoopt ook dat ze er niet nog jaren last van zullen hebben. Volgens hem is dat nu verder aan justitie.

Vrijgelaten

De twaalf meldden zichzelf op het politiebureau in Joure. Ze zaten vast om verhoord te worden, maar zijn inmiddels weer op vrije voeten gesteld. De politie doet nu onderzoek naar de zaak. Het Openbaar Ministerie bepaalt daarna waar de twaalf precies van worden verdacht en wat de aanklacht wordt. De mannen wachten thuis het proces af.

Volgens politiewoordvoerster Tessel Horsman voelt het twaalftal zich verantwoordelijk voor hun 'onbedoelde daad' en was het niet hun bedoeling om zo veel schade te veroorzaken. Het spreekt volgens Horsman echter in hun voordeel dat ze zichzelf meldden. Het twaalftal zegt bereid te zijn de schade te vergoeden. Of ze daarover al contact hebben gehad met de hoteleigenaar, is niet bekend.

Het carbidkanon is in beslag genomen en wordt vernietigd.