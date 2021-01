Zorgcentrum in Dronryp ontruimd na brand; drie gewonden

Waanders, die zaterdagochtend zelf in Dronryp was, had graag met de bewoners willen praten, maar omdat in eerste instantie werd gedacht dat een van de gewonde bewoners besmet was met het coronavirus, deed ze dat niet. "Dat leek me niet verstandig."

Personeel van de brandweer en ambulance dat met de veronderstelde covidpatiënt in contact was geweest, werd op de hoogte gebracht en in quarantaine geplaatst. Later bleek echter dat de bewoner al eerder corona had gehad en inmiddels alweer was genezen.