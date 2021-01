Fietselfstedentocht, PC en Hengstenkeuring gaan in 2021 hoe dan ook door

"Je moet positief blijven", zegt Rekker. "Ook in moeilijke omstandigheden. Dat wordt van ons verwacht, maar ik ben het van mezelf ook wel." Toch heeft ook Rekker het afgelopen jaar wel eens gebaald. "Je wilt iets organiseren en realiseren. Maar in 2021 gaan we ertegenaan."

In 2020 was het met de coronabeperkingen onmogelijk om een echte Fietselfstedentocht te houden. Deelnemers konden virtueel meedoen. "We zeiden: we doen wel íéts, want niets doen zit niet in ons bloed."

Doel om te trainen

Mocht de traditionele Fietselfstedentocht op pinkstermaandag ook in 2021 niet door kunnen gaan, dan heeft de organisatie een alternatief. "Want deelnemers moeten ook een stip op de horizon hebben, dan hebben ze iets om voor te trainen. We vinden het belangrijk dat mensen in beweging blijven en een doel hebben om te trainen."

Er zijn plannen om een app te ontwikkelen. Gebruikers hebben dan negentien uur om de tocht te volbrengen. Iedereen kan zelf bepalen waar en wanneer de kilometers worden gefietst. "Dan kun je ook langs stempelposten fietsen, dan krijg je een elektronische stempel. Je kunt gewoon doorfietsen." De app is nog in ontwikkeling.