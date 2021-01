12 mensen aangehouden voor explosie in Joure; hoteleigenaar wil met ze in gesprek

Alle twaalf mensen hebben zichzelf gemeld op het politiebureau in Joure. Ze zitten nu vast en worden verhoord over het incident. De politie overlegt met justitie om te bepalen waar de twaalf mensen precies van worden verdacht. Het is nog niet bekend of de twaalf na de verhoren worden vrijgelaten of vast blijven zitten.

Aanslag

"Eigenlijk is het een wonder dat er geen doden zijn gevallen", zei Ardi Anker van het hotel na de explosie. Zelf dat hij dat het een kwajongensstreek was. "Maar politie en justitie zeggen dat ik het niet zo kan noemen. Ze zeggen dat het echt een aanslag is."