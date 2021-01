De Harmonie wil harten verwarmen met videokunst op gebouw

Het gaat om twee mediakunstprojecties met als titel 'Canvas', waarbij De Harmonie als 'doek' het uitgangspunt is. "De Harmonie is even mijn canvas", omschrijft Ten Velden. "Ik ben aan het werk geweest met verf en heb animaties gemaakt die precies passen op de ramen van De Harmonie."

Vanaf nieuwjaarsdag is de eerste film iedere avond zichtbaar. De projecties hebben geen verhaallijn, waardoor het niet nog is om te blijven staan. Dat is ook niet de bedoeling in coronatijd. Het mooie is dat voorbijgangers steeds iets anders krijgen voorgeschoteld.

Het werk van mediakunstenaar Frouke ten Velden was eerder ook te zien bij onder meer het Van Gogh Museum, het Anne Frank-huis, het Fries Museum en Museum Princessehof.