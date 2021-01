Twee coronagevallen bij Cambuur voor uitwedstrijd tegen Eindhoven

De Leeuwarders zijn afgelopen maandag weer begonnen, na een heel korte winterstop. "Die paar dagen hebben ons goed gedaan, vind ik", zegt Henk de Jong. "Ik ben niet gek, ik zag ook wel dat het spel de laatste wedstrijden wat minder was. Maar we hebben wel de punten gepakt, en dat blijft het belangrijkste."

Ook aanvoerder Erik Schouten was blij met de vrije dagen: "Zo'n korte winterstop is raar, maar ook wel lekker. Sowieso om even de druk eraf te halen, dat je even bij je familie kan zijn. Iedereen is nu weer fris, we hebben er weer zin in. En dan is het nu ook niet zeuren, maar lekker voetballen."

Eindhoven uit: altijd lastig

Zondagmiddag staat in Eindhoven het eerste duel van 2021 op het programma. "Eindhoven is gewoon een lastige tegenstander. Dat zeg ik iedere week, maar het is ook iedere week zo", lacht De Jong. "Tegen ons kunnen teams altijd iets meer. Zij staan in het linkerrijtje, er zijn veel ploegen die daar punten verspelen. We moeten zelf ons voetbalniveau omhoog brengen, want het komt ons ook niet aanwaaien."