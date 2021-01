Britse variant coronavirus vastgesteld in Fryslân

Over de nieuwe variant is nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld of het virustype besmettelijker is dan andere varianten en of het bij kinderen meer infecties veroorzaakt. De variant lijkt mogelijk besmettelijker, zegt de GGD, maar niet ziekmakender.

Voor het bron- en contactonderzoek bij de betreffende persoon word specifiek gekeken naar een mogelijke link met de al bekende besmettingen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.