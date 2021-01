Aantal nieuwe besmettingen opnieuw boven gemiddelde, ook weer vijf overlijdens

Het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk hoger. In deze periode laten minder mensen zich testen. Voor het eerst in zeven weken heeft de GGD Fryslân bijvoorbeeld minder tests afgenomen dan de week ervoor. De GGD denkt dat mensen met klachten zich tijdens de feestdagen niet willen laten testen en dat uitstellen of afstellen.

De meeste besmettingen zijn de afgelopen 24 uren gemeld in Leeuwarden, namelijk 56. Daarna komt Súdwest-Fryslân met 32.

Weer vijf overlijdens

Er zijn voor de derde dag op rij vijf overlijdens gemeld als gevolg van corona. Het gaat om twee inwoners van Dantumadiel en één in Tytsjerksteradiel, Súdwest-Fryslân en Noardeast-Fryslân. Er zijn geen mensen in het ziekenhuis beland.

Landelijk zijn er vrijdag 8.215 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):