Dijkstra Draisma houdt vertrouwen in goede afloop voor Cambuurstadion

Het was een vervelende mededeling, zegt Dijkstra over de boodschap dat Wyckerveste de business case niet meer zag zitten. "Het is een heel lastig proces. We zitten er al zeven jaar in. En ik kan er ook niet alles over kwijt, want het is een te gevoelig dossier."

De bouw van het stadion wordt dus weer uitgesteld, maar een deel van de ontwikkeling van het Leeuwarder WTC-gebied gaat wel door. "Wij hebben de ontwikkeling van de Snekertrekweg en de supermarkten naar ons toe getrokken", vertelt Dijkstra. "Dat hebben we zelf ontwikkeld en er gaat ook nog steeds een substantiële bijdrage naar SC Cambuur, dat gaat om miljoenen."