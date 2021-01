Paarden profiteren van vuurwerkverbod: "Zonder maatregelen stuiteren ze in de box"

Piet Sibma heeft zo'n honderd paarden op stal in Rottum. Hij merkte dat het rustiger was dan normaal. Sibma heeft wel iets bedacht om zijn dieren rustig te houden. "We hebben al jaren de gewoonte om oudjaarsnacht de radio iets harder te zetten. En tegen 23.30 uur zetten we het volume helemaal hoog, dan kunnen de paarden mooi dansen. Ze merken dan niets van de knallerij." Dat helpt dan tegen het geluid, maar ook tegen de flitsen heeft Sibma een oplossing. "De lichten aan."

Welke muziek Sibma op zet, hangt weer van de paarden af. "De veulens willen wat moderne muziek, de ouderen hebben liever klassieke muziek."

Radio kon eerder uit

Dit jaar kon de radio iets eerder uit, want het bleef relatief rustig met het vuurwerk. "Normaal gesproken draait de radio de hele nacht door, tot bijna 5.00 uur. Nu heb ik 'm om 2.30 uur uitgezet."

Het vuurwerkverbod voelt een beetje dubbel. "Vuurwerk heeft wel iets, om dat te ontnemen gaat ook wel ver. Maar voor de dieren zou het een goede zaak zijn. Want als je geen maatregelen neemt, staan ze hier te stuiteren in de box."