Burgemeester Oebele Brouwer: "In Twijzelerheide is het goed gegaan"

Minder vuurwerkslachtoffers, maar toch flink veel brandjes in onze provincie in de oudejaarsnacht. Op verschillende plekken zijn caravans of andere zaken in brand gestoken, er is vuur gemaakt met oude auto's of ander sloopmateriaal. De politie en brandweer moesten op verschillende plekken in actie komen om het vuur te blussen. Wat opviel, is dat veel meldingen uit het oosten en noordoosten kwamen. Hoe was oudejaarsnacht in de gemeente Achtkarspelen?