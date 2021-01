Bijna 15.000 vastgestelde coronabesmettingen in Fryslân in 2020

De meeste positieve testen zijn de afgelopen week gemeld in de gemeente Súdwest-Fryslân, in totaal 288. In de gemeente Leeuwarden waren de afgelopen week 277 vastgestelde besmettingen, in Noardeast-Fryslân 167.

Vijf sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen ligt een stuk hoger dan de afgelopen weken. Het waren er 19, zoveel zijn het er nog niet geweest in één week. "Het is inderdaad een heel hoog aantal nu", zegt Everhard Hofstra van de GGD Fryslân. "Daarin zien we terug dat we momenteel hoge aantallen besmettingen zien, dat zien we ook in verpleeg- en verzorgingshuizen. Daar overlijden mensen vaker."

Het officiële sterftecijfer in Fryslân in verband met corona staat nu op 172. Het werkelijke aantal sterfgevallen als gevolg van het virus ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.