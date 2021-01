GGD druk bezig met voorbereiden coronavaccinatiecampagne

Jeannette Provoost van de GGD Fryslân is verantwoordelijk voor de hele vaccinatiecampagne. Op 18 januari kan de eerste groep mensen in de zorg zich melden bij het WTC Expo om te worden ingeënt tegen het coronavirus. "Het is de bedoeling dat het half maart klaar moet zijn, maar we zijn afhankelijk van de vaccinaties die we landelijk geleverd krijgen."

Na het zorgpersoneel is de planning dat 60-plussers worden ingeënt. "Landelijk moet nog besloten worden of dat de volgende groep wordt. Dat hangt ook weer af van de beschikbare vaccins en waar ze het beste voor geschikt zijn." Als het doorgaat, gaat het om mobiele thuiswonende oudere mensen, die zelf naar de locatie komen. Anderen die niet mobiel zijn of kwetsbaar zijn, kunnen naar de huisarts.

Vaccins

Naast Pfizer wordt ook gekeken naar andere vaccins, maar die moeten nog worden goedgekeurd. "Het eerste vaccin dat toestemming gaat aanvragen is Moderna, daar verwachten we op 6 januari uitsluitsel van het Europese agentschap. Als dat goed is, verwachten we een eerste levering in het eerste kwartaal."

De vaccins worden goedgekeurd voor mensen van boven de 18 jaar. "Onderzoeken zijn nog niet gedaan bij de jongere groepen, daar zijn ze wel mee bezig." Om iedereen in Fryslân in te enten, is de verwachting dat dat maanden duurt, ook weer afhankelijk van de beschikbaarheid.