Omrop TIP: 'In fleanende start!'

Veel over 2021 is nog onzeker. Hoe gaat het verder met de coronacrisis? Brengen de nieuw ontwikkelde vaccins snel verbetering? Zaken waar nog moeilijk iets over te zeggen is. Het programma In fleanende start! richt zich daarom op zaken die wat vrolijker en minder onzeker zijn.

Verslaggevers Aukje de Hoop en Geert van Tuinen gaan op pad om de thermometer te steken in het nieuwe jaar.

Het jaar 2021 is een verkiezingsjaar. Femke Wiersma is de nummer twee van de BoerBurgerBeweging. Wat zijn haar kansen dit jaar? Topkok Jan Smink hoopt dat hij weer kan meedoen aan de internationale kookwedstrijd in Parijs: Le Taittinger Prix Culinaire International. Hij spreekt zijn verwachtingen uit. En 2021 lijkt ook een belangrijk jaar te worden voor het nieuwe Cambuurstadion. Bouwer Biense Dijkstra blikt vooruit.

In de studio ontvangt presentator Jan Dirk de Haan een aantal gasten, waaronder het Leeuwarder Tweede Kamerlid Harry van der Molen van het CDA. Hij staat op een prominente negende plek op de lijst bij de komende verkiezingen.

En ook te gast: Ingrid Spijkers, hoofdredacteur van Omrop Fryslân. In december 2019 begon zij aan haar nieuwe functie en had zich 2020 waarschijnlijk heel anders voorgesteld. Tegelijkertijd: journalistiek was het wel heel interessant. En ze heeft volop plannen voor 2021.