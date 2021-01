Drukte bij dokterswacht tijdens oudjaarsnacht

De dokterswacht kreeg vooral veel meldingen uit het noorden van de provincie en uit Leeuwarden. Die hadden vaker te maken met vechtpartijtjes dan met vuurwerk. De Friese ziekenhuizen hadden het ongeveer net zo druk als voorgaande jaren. Een klein aantal meldingen had met vuurwerk of carbid te maken. Bij ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen was één vuurwerkslachtoffer en vijf andere meldingen die met oud en nieuw te maken hadden. De Friese ziekenhuizen maken geen meldingen van agressie of geweld tegen hulpverleners.

Brandweer

De brandweer in Fryslân is op oudjaarsdag en -nacht 76 keer naar een brand gegaan, dat is wat minder dan vorig jaar. In 2019 was het 83 keer, het jaar daarvoor 96 keer. Volgens Wim Kleinhuis van de Veiligheidsregio heeft de brandweer het de hele nacht druk gehad met het blussen van branden. Ook zijn brandweerlieden lastiggevallen bij hun werk, ze zijn bijvoorbeeld bekogeld met vuurwerk of bierflesjes.

Carbidkanon

Het grootste incident was in Joure. Aan de Tolhûswei is op oudjaarsavond een carbidkanon afgeschoten. Daarbij zijn de ramen van Hotel Anne-Klare gesprongen. Ook een woonhuis had schade, net als de panden van 't Stokertje en de biowinkel.