Burgemeester Oosterman tevreden over rustige oudjaarsnacht in Ooststellingwerf

"Volgens de politie was het zoeken om iets te vinden, zo rustig was het in de gemeente", zei burgemeester Harry Oosterman. "Er waren een paar brandjes en een incident in de relationele sfeer, maar over het algemeen was het rustiger dan anders."

De burgemeester is zelf in Appelscha geweest. "Ik heb een rondje gereden en had de ramen open, maar hoorde nauwelijks vuurwerk." Hij is blij dat de mensen zich meestal aan de regels hebben gehouden. "Bij een vuurkorf hier en daar stonden zo nu en dan soms wat teveel mensen bij elkaar."

Dat het zijn laatste oudjaarsnacht als burgemeester was, heeft hij nog wel aan gedacht. "Als ik volgend jaar geen burgemeester meer ben, zal het pas echt duidelijk zijn hoe het voelt. Ik ben nu nog niet melancholisch. Ik ga nog zeven maanden door."