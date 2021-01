Uitslaande woningbrand in Langezwaag; bewoner raakt gewond

De bewoner kon op tijd uit de woning komen. Hij was gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Ook is gezocht naar een vrouw die in de woning oud en nieuw vierde. Ze was in paniek uit de woning gegaan. Na een tijdje werd ze gevonden, ze was niet gewond.

Een andere man die in een caravan op het terrein sliep, is wakker gemaakt door de hulpdiensten. Hij is gecontroleerd door ambulancemedewerkers.

De woning kan als verloren worden beschouwd. Het is niet gelukt om alle dieren uit de woning te krijgen. Er kwam veel rook vrij bij de brand. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand was.