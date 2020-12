Carbidkanon afgeschoten in centrum Joure: "Wonder dat er geen doden zijn gevallen"

Volgens een omstander werd het kanon afgeschoten door een groep van ongeveer zes mensen. Het kanon stond op een karretje achter een witte Volkswagen Polo. Voor eigenaar Ardi Anker had het jaar niet erger kunnen beginnen. "Het is waardeloos en een enorme schok, eigenlijk is het een wonder dat er geen doden zijn gevallen."

De eigenaars van de panden denken dat de schade in de tienduizenden euro's loopt. Er wordt aangifte gedaan.