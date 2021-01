Dit gebeurde er in de nieuwjaarsnacht in Fryslân

Bij het politiebureau van Noardeast-Fryslân in Dokkum is mogelijk een brandend voorwerp naar binnen gegooid. De brandweer werd net voor één uur gealarmeerd voor een brandmelding in het politiebureau. Al vrij snel werd echter duidelijk dat er voor de brandweer niets te hielpen viel.

Volgens bronnen gaat het om een vuurwerk- of brandbom die richting of in het politiebureau is gegooid. Over de schade of verdachten is op dit moment niets bekend.