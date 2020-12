Noodbevel voor Molenplein in Heerenveen vanwege 'corona endparty'

Op sociale media, met flyers en op WhatsApp was een oproep gedaan om naar de endparty te komen. Die berichten kwamen ook bij mensen van de harde kern van SC Heerenveen en aanhangers van 'Onrecht TV'. Mogelijk zouden mensen de openbare orde gaan verstoren.

Dreiging 'van dusdanig karakter'

De flyers hebben wel voor onrust gezorgd bij ondernemers in Heerenveen. Volgens de gemeente was de dreiging van een 'dusdanig karakter' dat zij zorgen hassen over 'ernstige wanordelijkheden en/of oproerige bewegingen.' Op 19 en 26 december zijn er volgens de gemeente ook vergelijkbare oproepen en bijeenkomsten geweest op een andere locatie in Heerenveen.

Uit het centrum vandaan

Burgemeester Van der Zwan heeft daarom donderdag het bevel afgekondigd dat alle mensen die de openbare orde zouden verstoren met 'opruiend of wanordelijk gedrag', op aanwijzing van de politie of handhavers uit het centrum moeten vertrekken.