Wat te doen bij mist op de weg?

Het ongeluk op de A32 van afgelopen jaar staat nog veel mensen bij. Jolanda Koen zat met een vriendin en twee kinderen in die auto, zei ze. Toen ze de snelweg opreden bij Akkrum was er nog niets aan de hand, maar aan het einde van de oprit zagen ze niets meer. "We draaiden de autoramen open en het was zo doodstil", vertelt ze. "Dat was heel vervreemdend. We hebben geprobeerd om te helpen, maar we durfden niet de weg over te gaan, want we konden horen dat auto's op elkaar klapten.":

Zo dicht als een muur

"Die avond zit noch in mijn geheugen gegrift", zegt Maaike Triemstra, die met twee anderen onderweg was. "Het was verschrikkelijk. Bij Akkrum ontstond er uit het niets een mistbank, zo dicht als een muur. We moesten bovenop de rem." Na ruim een uur konden ze verder, maar het duurde nog wel twee tot drie uur voordat ze thuis waren. "We hebben elkaar omhelsd en een potje gejankt door de spanning."

"Twee kleine meisjes achterin de auto, wat nu?"

"Bij Akkrum werden we door de politie van de weg gehaald", zegt Winanda Brander. "Net voor ons waren meerdere ongelukken gebeurd en we mochten niet verder. We konden geen meter vooruit kijken. En dat met twee kleine meisjes achterin de auto, wat nu?" Uiteindelijk hebben ze de auto laten staan en zijn ze naar het treinstation van Akkrum gelopen. "Maar er ging geen trein meer naar Franeker. Mijn oom en tante zijn toen over Leeuwarden gereden, hebben ons opgepikt op het station en veilig in Franeker afgezet. Dat was geen fijne rit, maar langzaam kwamen we er wel. Wat waren we blij."

"Oriënteren was onmogelijk"

Anja Nieuwenhuis-Yntema uit Wolvega heeft nog altijd last van wat er vorig jaar gebeurd is. "Het was net alsof je je ogen dicht hebt, alleen dan volledig wit", schrijft ze "Ik ben als een gek uit de auto gesprongen en gevraagd of er gewonden waren en of er al 112 was gebeld. Een vrouw die haar auto in de vangrail had, was al huilend aan het bellen. Diezelfde vrouw gebaarde dat ik per direct achter de vangrail moest komen. Ik dacht: jemig, wat is die vangrail hoog."

Uiteindelijk thuis komen was niet eenvoudig: "Oriënteren was onmogelijk. Ik heb de alarmverlichting aan gedaan, de auto's die ik tegenkwam namen dit over. Het was niet alleen een middel om zichtbaarder te zijn, maar ook om zelf iets meer te kunnen zien." Na een 'horrorrit' is ze uiteindelijk thuisgekomen in Wolvega. "Nu, bijna een jaar later, heb ik er nog steeds last van. Als het mistig is of hard regent en ik de witte strepen niet goed kan zien, maar ook wanneer mensen onverwacht remmen op de snelweg."