Droge worst en mondkapjes voor ouderen in Makkinga

In totaal gaat het daarbij om 110 adressen waar mensen van boven de 70 jaar wonen. Normaal gesproken wordt dat 's avonds gedaan en dan worden de jongens ook vaak binnen uitgenodigd voor een oliekoek of drankje, maar dat kan nu niet. Toch merkt Bijstra dat het sociale contact ook op deze manier gewaardeerd wordt. "Ze hebben de laatste tijd weinig sociale contacten en dan merk je wel dat ze toch wel behoefte hebben aan even een praatje", zegt Bijstra.

De oudejaarsstunt is normaal een heel gebeuren in het dorp. "Normaal gesproken beginnen we al weken van tevoren met het bouwen van onze stunt. En die presenteren we dan oudejaarsavond om half één 's nachts. Dit jaar kon dat helaas niet doorgaan door corona."