Zweedse kampioensploeg Loes Geurts blijft toch wel bestaan

Verrast, boos en verdrietig

De 34-jierrige Geurts gaf eerder aan dat de opheffing van de club als een grote verrassing kaam. "Opeens zit je gewoon zonder club, echt totaal onverwacht. We hebben een paar weken geleden zelfs nog een nieuwe speelster aangetrokken. Dan lijkt het er niet op dat je gaat stoppen. Blijkbaar is het besluit op 17 december al genomen, na ons duel in de Champions League. Iedereen is enorm verrast, in shock, boos, verdrietig, noem alle emoties maar op..."

Geurts kan nu bij de club blijven en zich voorbereiden op de Olympische Spelen.