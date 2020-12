Ina Sjerps als eerste vrouwelijke burgemeester naar Harlingen, de 'andere havenstad'

De nieuwe burgemeester van Harlingen is sinds woensdag bekend: Ina Sjerps. Ze volgt Roel Sluiter op, die na negen jaar ophoudt. Sjerps (61) heeft al gewerkt in veel steden in Nederland, in 2018 was ze gemeentesecretaris in Rotterdam. Nu gaat de geboren Westfries naar de 'andere havenstad'. Ze noemt Harlingen de mooiste stad van Fryslân. Ze zegt ook 'dankbaar en vereerd' te zijn.