Marsumer (24) opgepakt met 101 nitraten nadat hij de politie weigerde

In Marsum is een 24-jarige man aangehouden na verschillende meldingen van vuurwerkoverlast. De politie van Leeuwarden kon de man op heterdaad betrappen: ze zagen hem vuurwerk afsteken en een huis binnengaan. De man weigerde de politie, maar met een machtiging is de politie toch de woning binnengevallen. De man is aangehouden en in zijn auto zijn 101 nitraten gevonden.