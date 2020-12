Jongeren willen de macht: partij JONG wil naar de Tweede Kamer

Het begon in 2016 in de nasleep van een badmintontoernooi in Makkum. Jacob de Groot uit Gaast filosofeerde met enkele vrienden over de politiek. "Ik wil best de politiek in", zei De Groot. "Maar alleen met mijn eigen partij." Over een paar maanden wordt dat misschien wel werkelijkheid.

In 2017 deed De Groot mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van Súdwest-Fryslân. De partij miste net één zetel. "We kwamen net honderd stemmen tekort." Wel hadden ze het goede concept en vanaf dat moment zou de partij snel groeien.

Een stem voor jonge mensen

Op de vraag waarom hij deze partij heeft opgezet, zei De Groot: "Ik denk dat de jonge mensen te weinig te zeggen hebben in de politiek." Er wonen bijna 5 miljoen jongeren (0 tot 25 jaar) in Nederland. "Politiek gaat over de toekomst van jonge mensen, toch? Opgerichte partijen hebben wel een jongerenafdeling, maar die hebben niet veel te zeggen."

Wat is belangrijk voor jongeren? Studeren, naar de kroeg gaan of je eerste huis kopen. Volgens De Groot is klimaat ook één van de belangrijkste punten. "De jongeren zijn de toekomst, dus het is ook belangrijk dat er nog een fijne omgeving om in te leven is voor de volgende generatie." Studieschuld en de huizenmarkt worden ook besproken. Tegenwoordig is het heel moeilijk om als starter een huis te kopen, omdat de prijzen zo hoog zijn.