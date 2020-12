257 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân, meer dan gemiddeld

Er zijn 3 mensen overleden aan het virus in de afgelopen 24 uur. Het ging om twee mensen in de gemeente Dantumadiel en om één persoon in gemeente Leeuwarden. Verder is er één persoon in het ziekenhuis geraakt in gemeente Heerenveen.

Landelijk zijn er donderdag 9.719 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er 232 meer dan woensdag.

Het aantal besmettingen per gemeente (voor een betere weergave van de kaart, klik hier):