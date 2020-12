Burgemeester Kramer over overlast Anjum: "Blijf met handen af van hulpdiensten"

Kramer heeft nog geen contact gehad met dorpsbewoners. "Ik probeer in de loop van de middag contact te zoeken met dorpsbelang. Als mensen in nood zijn of bang zijn voor wat er om hen heen gebeurt... Dat kan gewoon niet. Daar moeten we tegen optreden."

Voor oudejaarsavond liggen de draaiboeken klaar, zodat alles goed verloopt. Kramer heeft daar alle vertrouwen in: "We hebben ook geïnvesteerd in de samenwerking met de carbidploegen om ervoor te zorgen dat iedereen zich goed aan de regels houdt. Ik ben net bij een paar ploegen langs geweest en ze houden zich goed aan de regels. Ik denk dat het vanavond goed gaat komen."

Onvoorspelbaarheid

Er zit echter een 'element van onvoorspelbaarheid' in, zegt Kramer. "De mensen die een vergunning hebben, zijn bij ons bekend. Maar er zijn ook groepen die we niet op de radar hebben en wat doen die? We kunnen maar één ding doen en dat is ons goed voorbereiden. Als er iets gebeurt, moeten mensen erop kunnen rekenen dat de hulpdiensten er zijn om hen te helpen."

Geen extra toezicht

De ME is er donderdagavond niet bij in Anjum, maar staat wel paraat mocht het weer uit de hand lopen. "Het hangt ervan af wat er gebeurt. De ME wordt ingezet als de politie dat nodig acht", zegt Kramer. Daarbij staat Anjum niet extra in de schijnwerpers. "Naar aanleiding van donderdagmorgen letten we daar niet extra op. Maar we houden alles goed in de gaten. Voorop staat dat je met de handen van de hulpdiensten af moet blijven."