GGD: recordaantal besmettingen; jongeren hebben moeite met coronamaatregelen

De afgelopen week kwamen er 1.861 besmettingen bij, gemiddeld 266 per dag. Een week eerder was het daggemiddelde 256. Met vier procent is de stijging veel minder hoog dan de afgelopen drie weken, toen de toename telkens 30 tot 40 procent was.

De verzwaarde lockdown lijkt dus wel effect te hebben, maar zorgt nog niet voor een daling. "Ondanks minder testen, zien we iets meer besmettingen. Laten we hopen dat we nu langzamerhand bij de piek komen en daarna omlaag gaan", zegt GD-dokter Everhard Hofstra.

De meeste besmettingen vinden volgens hem nog altijd in de thuissfeer plaats. "Dat is de grootste bron van besmettingen. Maar ook in verpleeg- en verzorgingshuizen. We hebben het goed in beeld, maar het blijft zorgelijk."

Ouderen

Er raakten meer zeventigplussers besmet. Hun aandeel in het totaal steeg van 11 procent naar 13 procent. Ook het aandeel mensen tussen 50 en 60 jaar werd groter. In de leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar liep het aantal besmettingen terug.

De besmettingsgraad in verpleeg- en verzorgingshuizen blijft stabiel hoog. De afgelopen week zijn weer ruim 100 mensen besmet geraakt. Tien nieuwe locaties werden getroffen door het coronavirus. Op 52 locaties zijn nu een of meer besmettingen, of die zijn er geweest. Zo zijn verschillende locaties van Patyna gesloten voor bezoekers nadat er corona werd vastgesteld bij bewoners. De Friese ziekenhuizen vangen meer coronapatiënten op uit de eigen regio.

Jongeren moeite met maatregelen

Uit een panelonderzoek onder 2.282 inwoners van Fryslân bleek dat 88 procent van de Friezen er begrip voor heeft dat ze tijdens de jaarwisseling maximaal twee gasten thuis mogen ontvangen. Jongeren van 19 tot 25 jaar hebben meer problemen met de maatregel. Van hen zegt 23 procent zich er niet aan te houden.

Van alle ondervraagde panelleden zegt 80 procent gewoon thuis te blijven met de jaarwisseling. De rest gaat naar vrienden (11 procent), naar familie (6 procent) of ergens anders naartoe (3 procent). Bijna driekwart staat achter het vuurwerkverbod om huisartsen en ziekenhuizen te ontlasten. 62 procent denkt dat het verbod tot minder overlast op straat zal leiden. Bij de leeftijdsgroepen 19 tot 25 jaar en 25 tot 35 jaar is dit 53 procent.

Psychische klachten en eenzaamheid

De regels tijdens oud en nieuw hebben heel veel impact op jongeren, zegt 38 procent van hen. Zij ervaren ook vaker psychische klachten en eenzaamheid dan andere leeftijdsgroepen.

De GGD Fryslân drukt jongeren op het hart zich toch aan de regels te houden. De groep zorgt nog steeds voor een aanzienlijk deel van de verspreiding van het virus. In een week testten 343 Friese jongeren van 19 tot 25 jaar positief (24 per dag). Dit is tien procent van het totaal aantal besmette personen, terwijl de groep zeven procent van de Friese bevolking uitmaakt.

Bovendien wordt nogal eens vergeten dat ook jongeren door corona erg ziek kunnen worden. Er zijn verschillende voorbeelden van jonge sporters die na een half jaar nog steeds klachten hebben. "Bedenk daarbij wat er wel kan op anderhalve meter. Het is een kwestie van je één keer aanpassen tijdens een jaarwisseling", zegt Hofstra.