Een film met een wel heel verlegen hoofdpersoon: 'De otter, een legende keert terug'

Hij was er al voor gewaarschuwd: het zou zo goed als onmogelijk zijn om de otter goed op beeld te krijgen. Toch ging filmmaker Hilco Jansma de uitdaging aan en nu, drie jaar later, is er de film over het zoogdier in Noord-Nederland.

Daarbij kreeg Jansma hulp van veel kenners, zoals een echte 'otterspotter' en een bioloog die bij zijn woonboot in Groningen steeds een otter zag zwemmen. Door veel langs de Groninger grachten te lopen, kon Jansma het beest uiteindelijk filmen. "In het donker zien mensen de otter niet, maar ik had het voordeel dat ik getipt was", zegt Jansma.

Echte zwervers

"De otter is een heel schuw beestje, die vooral 's nachts leeft", vertelt Jansma. Bovendien: heb je ze één keer gevonden, dan kan het goed zijn dat het dier het andere moment weer verhuisd is. "Otters zijn echte zwervers. Dus wanneer je het op een plek probeert waar het eerder wel lukte, kan het er daarna zomaar leeg zijn. Dan moet je weer op zoek naar nieuwe gebieden. Dat kost ongelooflijk veel tijd."

'Zoetwaterambassadeur'

Maar het verhaal over de otter maakte Jansma niet voor niets. "Ik wil de otter een mooi podium geven", zegt hij. Lange tijd kwam de otter niet meer voor in de natuur van Noord-Nederland. De laatste otter werd in Fryslân overreden. Daarna zou het weer 14 jaar duren voordat het zoogdier weer werd uitgezet. "Er was in die tijd nog veel milieuverontreiniging", zegt Jansma. "Dus de natuur had veel herstel nodig."

Maar dat het schuwe dier inmiddels weer terug is in Noord-Nederland, toont hij in zijn documentaire. Jansma: "Het is de 'zoetwaterambassaudeur' van Nederland. Daar staat het symbool voor."