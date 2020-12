'Dankjewel voor 2020': Online evenement voor jongeren tijdens Oud en Nieuw

Vanaf 20.30 uur is het evenement via dankjewelvoor2020.nl online te volgen. Het is de bedoeling dat er met de hele stad Leeuwarden, maar ook daarbuiten, wordt afgeteld naar 2021.

Twee presentatoren verzorgen in De Grote #Dankjewelvoor2020 Aftelshow onder andere een bingo. Suksawat kijkt met kijkers en luisteraars terug op het afgelopen jaar met een speciaal jaaroverzicht. Daarnaast is er in 'Liwwadder Quiz', muziek van verschillende dj's, een 'love hour' en er komen bijzondere gasten.

"Het is een interactieve show waar iedereen aan mee kan doen", legt Rutger de Wit van de organisatie uit. Het is volgens hem de bedoeling dat iedereen dansend meekijkt.

Bedanken

'Dankjewel voor 2020' is voornamelijk bedacht om jongeren ervoor te bedanken dat ze zich zo goed aan de coronamaatregelen houden. Er waren in Leeuwarden veel initiatieven om elkaar te helpen en mensen keken naar elkaar om. "De gemeente ziet dat ook en wij willen de Leeuwarders daarvoor bedanken", zegt De Wit.

Het evenement is bedoeld om jongeren met oudejaarsdag en -nacht een mooie avond te bezorgen. "In plaats van dat jongeren om twaalf uur de stad in gaan, moet er een reden zijn om lekker thuis te blijven en feest te vieren met je huishouding."

#dankjewelvoor2020, georganiseerd door Neushoorn, Suksawat en Mooiedingemakers is in samenwerking met de gemeente Leeuwarden en de Leeuwarder horeca.