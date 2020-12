Brandweer rukt uit voor meerdere branden in Fryslân

In Kollum was aan het begin van de avond een buitenbrand aan de Tjerk Hiddesstraat. Op het parkeerterrein naast de Van der Bij-hal stond een bult afval in brand. De brandweer heeft die met hogedruk geblust. De politie zette de achtervolging in achter wegrennende jongeren aan, die het vuur waarschijnlijk aanstak.

Later die avond was er weer een brand in het dorp. Deze keer stonden er aan het Maartensplein pallets en ander afval in brand. Ook daar kon de brandweer het vuur al snel doven. Wie de daders waren, is niet duidelijk.

Vuurwerk

Eerder woensdagavond was het raak in Kootstertille. Daar had iemand waarschijnlijk vuurwerk gegooid in een ondergrondse container aan de Dahliastraat, waarna er brand ontstond. De brandweer heeft de container laten vollopen met water, waarna de brand werd gesmoord. Wie er verantwoordelijk is voor het vuur, is niet bekend.