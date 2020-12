Zoektocht naar vermiste vrouw in water Sneek levert niks op

Een voorbijganger had de vrouw gezien. Toen hij even later weer ging kijken, was de vrouw verdwenen. De politie werd ingeschakeld. Die heeft met een politieboot op het water gezocht naar de vrouw.

Voor de zekerheid werden er een traumahelikopter en ambulances ingeschakeld, maar die keerden terug. Ook een duikploeg van de brandweer werd erbij gehaald. Daarnaast zocht de brandweer met een hoogwerker boven het water.

De politie en de brandweer troffen echter niets aan, waarna de zoekactie werd beëindigd.