Fryske Top 100: Gurbe Douwstra met 'Cliffs of Moher' op nummer 1

Recordaantal stemmen

Het thuisblijven heeft het Friese publiek massaal aan het stemmen gebracht: 10.497 mensen hebben hun vijf favoriete Friestalige liedjes doorgegeven, dat is een record. Veel liedjes die gekozen werden, laten een coronaeffect zien. Zo komt Joop Spykstra met het lied 'Leve yn Corona tiid' binnen op 29. Sander Metz, die veel muziek maakt in verzorgingshuizen, staat met 'As it libben mistich wurdt' op 44.

Opvallend aan de andere negentig nummers is 'Skriem om my' van Carla de Bruine. Dat komt nieuw binnen op plaats 11. Piter Wilkens komt ook dit jaar weer het vaakst voor in de top 100, met acht verschillende nummers.