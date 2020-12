Thialf ontkent vraagtekens Erben Wennemars over luchtstroom in ijsstadion

"Als de luchtstroom gemanipuleerd is, kan ik nooit meer tijden met elkaar gelijken. Dan kan ik de prestaties niet meer in perspectief zien," schreef Wennemars op zijn Instagram. Hij maakte zich zorgen en stelde enkele vragen. Daar heeft Thialf antwoord op gegeven.

"Geen invloed op prestaties"

De prestaties van de schaatsers hangen altijd van een combinatie van factoren af, geeft het bestuur van het ijsstadion aan. De vorm van de sporter, de luchtdruk en de ijskwaliteit. "Het draaien van de roosters heeft in onze optiek daar geen enkele invloed op gehad."

Thialf legt uit dat er geen 'blowers' in Thialf gangen, maar er is wel een luchtbehandelingssysteem om lucht in te brengen, te verdelen en weer aan te zuigen. Maar dat systeem is niet gemaakt om meewind te creëren op de baan, schrijft Thialf.

Luchtroosters

Verder zijn er luchtroosters achter de boarding om een luchtgordijn te maken tussen de boarding en de tribune, zodat het publiek geen invloed heeft op de wedstrijden. In november zijn die roosters een kwartslag gedraaid, daardoor wordt de lucht niet meer recht omhoog, maar schuin naar boven geblazen. "Omdat de lucht nog steeds bovenin wordt afgeblazen aan de zijkanten van het stadion heeft dit geen effect boven de 400 mtr. baan."

Met de vernieuwbouw van Thialf zijn er niet overal roosters aangebracht, maar doordat ze nu schuin staan, zijn alle gaten in het luchtgordijn gedicht. "Het draaien van de roosters is gericht op behoud van de bestaande luchtcirculatie boven de baan en niet op het creëren van extra circulatie," zo besluit Thiald.