Kou en dichte mist verwacht op oudjaarsavond en -nacht, waarschuwing voor gladheid

Paulusma: "Oudjaarsavond en oudjaarsnacht kans op mist en dichte mist, temperaturen 0 en -1. Dat betekent dat er kans is op verraderlijke gladheid en in mistgebieden matig of slecht zicht."

Op oudjaarsdag is er overdag veel bewolking met een buitje, vooral in het Waddengebied komt de zon erdoor. De temperatuur overdag 4 graden. Een vergelijkbaar weerbeeld verwacht Paulusma voor nieuwjaarsdag. Na het weekeinde krijgen we langzaamaan kans op wat meer winterse buien.