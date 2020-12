Aan het werk in de verkeerschaos van het dodelijk mistongeluk 2019: "Op dat moment zag ik niks"

Tot het moment dat brandweerwoordvoerder Ingrid Weert werd opgeroepen, was het een normale oudjaarsavond voor haar. Ze was op bezoek bij haar schoonfamilie toen ze de melding kreeg. "Op het moment dat je pieper gaat, meerdere keren achterelkaar, dan weet je al dat het een groter incident is dan gewoon een klein brandje", vertelt Weert. Ze kreeg door dat het om een ernstig ongeluk ging, in de mist, met meerdere slachtoffers en ze moest er meteen naartoe.

"Dat was wel even een dingetje. We wisten natuurlijk dat het erg mistig was. Ik was op dat moment bij mijn schoonmoeder in Britsum, want we waren traditioneel oliebollen aan het eten daar. De weg van Britsum tot aan de snelweg viel eigenlijk wel mee, maar één keer op de weg richting Akkrum werd het wel echt vreselijk mistig. Dat ik me wel afvroeg, wat doe ik hier en durf ik dit? En kan ik hier veilig komen? Maar ja, als je één keer op de weg zit, dan is er ook geen weg meer terug. Dan moet je wel verder."