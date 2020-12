Oudjaarsgrap in Burgum: gestolen Blauwe Hond duikt op

Het beeld is gemaakt door kunstenaarsduo Albert Dedden en Paul Keizer uit Deventer. In april vielen raadsleden van Tytsjerksteradiel nog over de aankoop: het college geeft in coronatijd 75.000 euro uit aan het kunstwerk dat men 'een hond met een lamp in z'n bek' noemden. De timing was verkeerd, vonden sommige partijen. Anderen dachten dat het om een 1-aprilgrap ging, maar toch is het kunstwerk van zo'n drie meter hoog aangekocht.

Maar toen verdween de hond onlangs. Op 28 december schreef kunstenaar Dedden nog op Facebook: "Afgelopen kerst is tot onze verbijstering de 'Blaue Hont' verdwenen uit de stal van bronsgieterij Kemner in Cuijk".

Oudjaarsvereniging

Maar, zo laat hij woensdag weten: "Na een paar spannende dagen en nachten, is er een busje gesignaleerd op de A7 richting Burgum met aan boord een tamelijk uit de kluiten gewassen Blauwe Hond. Inmiddels is de Blaue Hont opgedoken voor het Politiebureau in Burgum en kunnen we Oudjaarsvereniging verantwoordelijk houden voor de ontvreemding van de hond bij de Fa Kemner uit Cuijk. Zo te zien zijn de quarantaine regels nageleefd en zit de Blaue Hont geïsoleerd op een ponton in de vijver."

Van Sminiaplein in Burgum

Het kunstwerk van de hond moet op het nieuwe Jonkheer Hobbe Baerdt van Sminiaplein in Burgum komen. Dat nieuwe plein moet op de kruising van de Noordersingel en de Tsjibbe Geartsstrjitte komen. De naam van het plein komt van een grietman en burgemeester uit het verleden: Hobbe Baerdt van Sminia (1823-1851). Het project hoort bij de herinrichting van Burgum na de komst van de Centrale As.

Bouw schiet niet op

Volgens de berichten zou de blauwe hond niet langer op de verhuizing willen wachten. De hond had 'gehoopt dat hij op 1 januari al in Burgum zou wonen,' maar 'het schiet jammer genoeg niet zo op met de bouw van de nieuwe woningen in Burgum." Aan het Van Sminiaplein moeten drie gebouwen komen met horeca en winkels op de begane grond en appartementen op de verdiepingen erboven. Het gaat om zo'n 35 appartementen over drie gebouwen.

Kunstenaar Dedden is blij dat zijn hond weer terecht is: "Paul en ik hebben ons de afgelopen dagen enorm gesteund gevoeld door al jullie hartverwarmende reacties en hebben altijd geloofd in een positieve afloop, nooit hebben we het idee gehad dat we onze lieve schat ergens uit een illegale smeltoven op moesten vissen, of dat hij ergens in een willekeurig asiel terecht zou komen, zonder een liefdevol baasje/bazinnetje..."