Niet golfen door wateroverlast op de banen: "Het wordt een grote modderpoel"

Het ging dit jaar juist heel goed met de club, met een recordaantal nieuwe leden. Vooral vanwege corona is het golfen populair geworden. "De belangstelling is enorm toegenomen. Niet alleen hier, maar ook landelijk", weet Heidstra. "We hebben er zo'n tweehonderd leden bijgekregen, waarvan 125 mensen die voor het eerst zijn begonnen met golfen. Jong en oud."

Ook de baan van Golfclub Gaasterland in Oudemirdum is gesloten vanwege wateroverlast. Beetsterzwaag en Heerenveen zijn wel open. De Leeuwarder golfbaan hoopt op 2 januari het terrein weer te kunnen openen.