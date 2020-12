Bijstandsaffaire om boodschappen raakt ook familie in Heerenveen

Omrop Fryslân heeft geprobeerd om een reactie te krijgen van gemeente Heerenveen. Men wil echter nog niet reageren: vanwege de vakantie was het niet mogelijk de correcte informatie boven tafel te krijgen.

"Dit is niet te verkroppen"

"Ik probeer er wat lucht in te houden, want het speelt al lang en we zijn doorzetters," zegt Brandsma. "Maar het raakt je wel, emotioneel. Het is zo onterecht. Een dochter die haar best doet om zo goed als mogelijk haar leven te leven en te werken, het is allemaal met goede bedoelingen. Maar dit is niet te verkroppen."

Voor Brandsma is de oplossing simpel: "Deze schuld moet van tafel. Kwijtschelding, zo snel mogelijk. Dan heeft mijn dochter ook minder stress. Daar gaan we voor. Het raakt ons diep in 't hart, maar ik ga door tot we ons recht krijgen."