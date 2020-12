Videodagboek longarts Wouter van Geffen: "We hebben meer zuurstofleidingen nodig"

Wouter van Geffen is 35 jier âld en wurket as longdokter yn it Medisch Centrum Leeuwarden. Yn de coronakrisis is Van Geffen lid fan it coronateam fan it MCL. Hy behannelet mei it hiele team in soad coronapasjinten. Hy fynt it wichtich om sjen te litten wat der yn it sikehûs spilet en hoefolle ynfloed it firus op de pasjinten en it sikehûspersoniel hat.