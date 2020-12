Middenin de kettingbotsing op oudejaarsdag 2019: "Ik dacht, dit overleef ik niet"

De mist kwam uit het niets, vertelt Paulusma. "Ik kwam vanuit Joure en we zouden naar Leeuwarden, naar de vader van mijn vriendin. Die lag in een revalidatiecentrum. Er was verder ook helemaal niets aan de hand, dus we reden die kant op. Dan rijdt je en ineens - dan ben ik blij dat iedereen hetzelfde verhaal heeft - was het net of deed iemand een laken om he hoofd heen. Je zag helemaal niets meer.

"Toen was het remmen, remmen en een beetje paniek. Na een paar seconden kom je uit de mist en toen zag ik twee of drie auto's staan. Volgens mijn vriendin heb ik nog geprobeerd eromheen te sturen. Maar ik ben er bovenop geknald."

Volle snelheid

"We zouden eruit, maar toen zei ze: blijven zitten want nu komen ze van achteren. En dat was ook zo. Ze kwamen van achteren en van links en rechts en alle klanten vlogen ze bovenop je", vertelt Paulusma. Hij beleefde daarna rare momenten.