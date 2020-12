Aantal coronabesmettingen in Fryslân opnieuw toegenomen, vijf mensen overleden

In de gemeente Súdwest-Fryslân zijn de meeste nieuwe besmettingen gemeld: 45. Daarna volgen Leeuwarden met 32 besmettingen en Noardeast-Fryslân met 21 besmettingen.

Opnieuw vijf mensen overleden

Vijf mensen zijn in de afgelopen dag overleden aan het virus, dat is gelijk aan het aantal van dinsdag. Vorige week overleden er over de hele week vijf mensen.

Net als dinsdag zijn er twee mensen in Fryslân in het ziekenhuis geraakt: een persoon in de gemeente Heerenveen en een persoon in Leeuwarden.