Staatsbosbeheer zoekt eigenaar gedumpte koelkasten in Drents-Friese Wold

Meestal treffen boswachters in het gebied tuinafval aan of zelfs resten van een hennepplantage. "Er worden ook wel eens puin en tegels gestort. Je kan het zo gek niet verzinnen", zegt boswachter Aaldrik Pot van Staatsbosbeheer. Maar een koelkast had hij nog nooit meegemaakt, laat staan twee. Echt verbaas is Pot echter niet. "Wij kijken nergens meer van op. Mensen dumpen van alles en nog wat op onze terreinen."

Middenin het bos

Wat opvallend is, is dat de koelkasten middenin het gebied weggegooid zijn en niet aan de rand. Pot denkt dat de eigenaar met een karretje een flink stuk het gebied ingereden is en de machines eruit heeft gekieperd. "Het was middenin het bos. De ene stond rechtop in het gras en de andere lag in de sloot", omschrijft Pot.

"Het komt wel vaker voor dat mensen niet het geduld kunnen opbrengen om naar de stort te rijden. Dan zitten wij weer met de rommel.". Het fascineert Pot toch wel. "Waarom doe je dat? Doe je het misschien om ons te pesten? Ik weet het niet."

"Wij hebben er veel werk van"

Boswachter Liesbeth Koel plaatste een tweet waarin ze de eigenaar van de twee machines opriep om zijn spullen voor 2 januari weer op te komen halen. Dat er echt iemand zal voorrijden met een karretje ziet Pot niet gebeuren. "Het komt erop neer dat wij het dan toch naar de stort brengen, maar wij hebben er best wel werk van."

Pot en Koel zijn dinsdag samen bezig geweest om de machines op te ruimen. "We zijn er toch weer drie uur mee bezig. Die tijd kunnen we niet aan andere dingen besteden. Dat is zonde van onze tijd."