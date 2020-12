Drie mannen aangehouden vanwege voorbereiden brand in Twijzelerheide

De politie had informatie dat het drietal van plan was om een brand te veroorzaken in hun woonplaats, waarbij er gevaar voor mensen en hun woonomgeving zou ontstaan.

Het is al langer onrustig in Twijzelerheide. Jongeren stichtten meerdere keren brand. Sinds 20 december geldt er daarom voor een veld aan de Elzen in het dorp een noodverordening. Het gebied is iedere dag tussen halfvijf 's middags en half negen 's ochtends verboden terrein. Daarna bleef het echter onrustig. Dinsdag werd een stapel pallets in brand gestoken.

Politiechef Marjan de Ruiter-Abma van het basisteam Noardeast-Fryslân: "Met deze aanhoudingen en ook veel ander werk doen we er samen met de gemeente en met de inwoners van Twijzelerheide alles aan om de jaarwisseling goed te laten verlopen."