Meldkamermedewerker over dodelijk ongeluk oudejaarsdag 2019: "Ik hoorde de auto's op elkaar klappen" 

Rond 18.30 uur kreeg meldkamermedewerker Petstra de eerste melding binnen. "Er kwam een melding binnen van een aanrijding met meerdere voertuigen. Dan blijkt al gauw dat het buiten behoorlijk mistig is en dat er een flinke kettingbotsing heeft plaatsgevonden", vertelt ze. De meldingen kwamen bij zowel de brandweer, de politie als de ambulance binnen. "De strekking van de melding was dat er meerdere auto's op elkaar klapten."

Petstra had meteen in de gaten dat het foute boel was. "Als het heel erg mistig is en veel mensen zijn over de snelweg onderweg naar hun familie, dan is het chaos." Echt een beeld van de situatie had Petstra niet meteen. "We wisten dat het op de snelweg was, we weten dat er meerdere auto's op elkaar klappen. Maar die aantallen gaan van 20 naar 40 naar 60. Dan weet je wel dat het groot is", vertelt Petstra.

Paniek

De meldkamermedewerker hoorde aan de telefoon de paniek in de stemmen van de mensen die betrokken waren bij het ongeluk. "Het was mistig, niemand zag iets. Tijdens de melding hoorde ik ook de auto's op elkaar klappen", beschrijft Petstra de situatie. Aan de meldkamermedewerkers de taak om rustig te blijven. "Wij moeten zorgen dat de hulpverlening daar zo snel mogelijk naartoe komt. Wij moeten dan kalm blijven, want alleen met kalmte kun je redden."

Ze drukten de collega's die op pad gingen dan ook op het hart om op te passen. "Doe voorzichtig, denk om je eigen veiligheid! We wisten ook niet waar de botsing precies was begonnen. De locatie is dan lastig te zien op de bordjes."

"Het gebeurt ons dagelijks"

Er bleken tientallen auto's betrokken bij de kettingbotsing. Zeventien mensen raakten lichtgewond, twee personen zwaargewond en een vrouw kwam om het leven. "Hoe vervelend dat ook is, dat gebeurt ons eigenlijk dagelijks. Dat klinkt heel hard, maar dat is wel ons werk. Toen ik thuiskwam heb ik met mijn man een biertje gepakt, en doorgaan met het leven."

Petra is blij met de manier waarop zei en haar collega's te werk gingen. "Ik heb het gevoel gehad dat we met z'n allen keihard hebben gewerkt. We hebben de hulpverlening zo snel mogelijk op gang gebracht, om iedereen zo snel mogelijk op te vangen."